Rio Secco, si riduce rischio idraulico grazie a ditta privata (Di giovedì 1 aprile 2021) Saranno interamente finanziate e realizzate dalla ditta Industrie Cartarie Tronchetti Spa le opere necessarie alla riduzione del rischio idraulico derivante dal Rio Secco nell'area del Fontanone. Lo ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 1 aprile 2021) Saranno interamente finanziate e realizzate dallaIndustrie Cartarie Tronchetti Spa le opere necessarie alla riduzione delderivante dal Rionell'area del Fontanone. Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Rio Secco Rio Secco, si riduce rischio idraulico grazie a ditta privata Saranno interamente finanziate e realizzate dalla Ditta Industrie Cartarie Tronchetti Spa le opere necessarie alla riduzione del rischio idraulico derivante dal Rio Secco nell'area del Fontanone. Lo stabilisce una delibera, presentata dall'assessora all'ambiente Monia Monni e approvata dalla giunta regionale nell'ultima seduta, che integra il Documento ...

