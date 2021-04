Rapinatori uccisi a Marano | Greco | “Ho mentito Ma volevo solo prendere numero di targa”

Advertising

mattinodinapoli : Rapinatori uccisi a Marano, Giuseppe al giudice: «Sì, li ho inseguiti. Chiedo scusa alle famiglie» - occhio_notizie : Giuseppe Greco, il 26enne accusato dell'omicidio ha chiesto più volte scusa alla famiglia delle vittime durante l'i… - occhio_notizie : Emerge anche un messaggio che il 26enne avrebbe inviato alla fidanzata dopo il fatto. Questo particolare sconfessa… - ottochannel : Rapinatori uccisi a Marano, arrestato il 26enne - infoitinterno : Rapinatori uccisi, la vittima alla fidanzata: “Si sono schiattati”. Ma le telecamere lo incastrano -

Ultime Notizie dalla rete : Rapinatori uccisi

per vedere se li acchiappavo, si sono schiattati nella via del Padreterno, si sono...". C'è poi la testimonianza di due guardie giurate, le quali hanno ammesso di aver visto Greco inseguire lo ...Giuseppe Greco , indagato per il duplice omicidio volontario dei duedi Sant'Antimo , ha ammesso - davanti al gip di Napoli Nord - di aver inseguito i malviventi e di essersi scontrato con loro all'altezza di via Antica Consolare Campana . 'Non volevo ...MARANO – Ha ammesso di aver raccontato il falso e ha chiesto più volte scusa alla famiglia delle vittime il 26enne Giuseppe Greco, sottoposto questa mattina nel carcere di Poggioreale all’interrogator ...Giuseppe Greco, indagato per il duplice omicidio volontario dei due rapinatori di Sant'Antimo, ha ammesso - davanti al gip di Napoli Nord - di aver inseguito i malviventi e di ...