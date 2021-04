Raccolta rifiuti a rilento, l’Asia: “Organico ridotto per Covid e malattie” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutol’Asia comunica ai cittadini che a causa del Covid, e di varie assenze per malattie, allo stato l’Organico aziendale manca di 38 unità e che pertanto potrebbero verificarsi dei rallentamenti nella erogazione dei servizi. “Ci scusiamo in anticipo con i cittadini – ha dichiarato l’amministratore unico Donato Madaro – se dovessero verificarsi dei rallentamenti nella erogazione dei servizi e nel contempo li invitiamo a conferire i rifiuti secondo i giorni, gli orari e le modalità indicate dai calendari di Raccolta. Questo poiché l’Azienda potrebbe trovarsi in difficoltà a gestire attività che esulano l’ordinaria amministrazione. Siamo certi che potremo contare sulla loro collaborazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutocomunica ai cittadini che a causa del, e di varie assenze per, allo stato l’aziendale manca di 38 unità e che pertanto potrebbero verificarsi dei rallentamenti nella erogazione dei servizi. “Ci scusiamo in anticipo con i cittadini – ha dichiarato l’amministratore unico Donato Madaro – se dovessero verificarsi dei rallentamenti nella erogazione dei servizi e nel contempo li invitiamo a conferire isecondo i giorni, gli orari e le modalità indicate dai calendari di. Questo poiché l’Azienda potrebbe trovarsi in difficoltà a gestire attività che esulano l’ordinaria amministrazione. Siamo certi che potremo contare sulla loro collaborazione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

CarloCalenda : La notizia. - meb : L’Italia è prima in Europa per il riciclo dei #rifiuti: un risultato importante che premia il settore ma soprattutt… - anteprima24 : ** Raccolta rifiuti a rilento, l'#Asia: 'Organico ridotto per Covid e malattie' ** - massimosab : RT @saraosalvatore: Ristoranti bar etc chiusi con conseguente crollo dei Rifiuti Solidi Urbani! Bene molti sindaci al governo delle cittá h… - GastoneSabba : RT @saraosalvatore: Ristoranti bar etc chiusi con conseguente crollo dei Rifiuti Solidi Urbani! Bene molti sindaci al governo delle cittá h… -

Ultime Notizie dalla rete : Raccolta rifiuti Raccogliere rifiuti diverntendosi: dal "plogging" ai viaggi 'raccatta plastica' Sono tante le nuove tendenze legate alla filosofia del 'zerowaste' , della raccolta dei rifiuti e del recupero di quelli abbandonati qui e là che oltre ad inquinare deturpano i nostri paesaggi , più o meno urbani che siano. Per esempio si chiama "plogging" l'originale ...

Bergamo, rapporto Tari: nella raccolta dei rifiuti si conferma città virtuosa ed efficiente L'incasso della Tari di Bergamo di circa 18,3 milioni pone la nostra città al 4° posto assoluto (dopo Milano 298,6 ml, Brescia 32,8 e Monza 19,5) in regione Lombardia.

Raccolta rifiuti: ritardi inaccettabili L’ira di Nasciuti contro Iren il Resto del Carlino Ambiente, aumenta il “plogging”: raccogliere rifiuti mentre si corre (Teleborsa) – Si conferma la grande sensibilità dei popoli europei verso le tematiche ambientaliste e che il progetto Eu Eco-Tandem, cofinanziato dall’Unione Europea, punta a sostenere ...

TARI 2021, Confcommercio chiede esenzione per imprese costrette alla chiusura per effetto Covid Praticamente un ristorante di 200 mq paga 4.000 euro l’anno per la raccolta rifiuti, un costo assolutamente insostenibile”. “Teniamo presente che laddove esiste già la pesatura puntuale dei rifiuti, ...

Sono tante le nuove tendenze legate alla filosofia del 'zerowaste' , delladeie del recupero di quelli abbandonati qui e là che oltre ad inquinare deturpano i nostri paesaggi , più o meno urbani che siano. Per esempio si chiama "plogging" l'originale ...L'incasso della Tari di Bergamo di circa 18,3 milioni pone la nostra città al 4° posto assoluto (dopo Milano 298,6 ml, Brescia 32,8 e Monza 19,5) in regione Lombardia.(Teleborsa) – Si conferma la grande sensibilità dei popoli europei verso le tematiche ambientaliste e che il progetto Eu Eco-Tandem, cofinanziato dall’Unione Europea, punta a sostenere ...Praticamente un ristorante di 200 mq paga 4.000 euro l’anno per la raccolta rifiuti, un costo assolutamente insostenibile”. “Teniamo presente che laddove esiste già la pesatura puntuale dei rifiuti, ...