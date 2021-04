Qualificazioni Mondiali Qatar 2022, premier Armenia: “Vittorie dedicate a soldati morti” (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Armenia è a punteggio pieno nel proprio raggruppamento di Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 con tre Vittorie in altrettante partite contro Liechtenstein, Islanda e Romania. La nazionale armena, complice anche la sconfitta della Germania contro la Macedonia, guida al momento il girone J e vuole continuare a stupire. Il calcio sta restituendo entusiasmo a un Paese falcidiato dalla Guerra del Nagorno Karabakh. Così il premier armeno Nikol Pachinian ha dedicato i successi della nazionale “ai nostri soldati, ai fratelli morti“. “Si può vincere anche quando stato sconfitto – ha aggiunto -, e la nostra vittoria è per loro“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021) L’è a punteggio pieno nel proprio raggruppamento diaidicon trein altrettante partite contro Liechtenstein, Islanda e Romania. La nazionale armena, complice anche la sconfitta della Germania contro la Macedonia, guida al momento il girone J e vuole continuare a stupire. Il calcio sta restituendo entusiasmo a un Paese falcidiato dalla Guerra del Nagorno Karabakh. Così ilarmeno Nikol Pachinian ha dedicato i successi della nazionale “ai nostri, ai fratelli“. “Si può vincere anche quando stato sconfitto – ha aggiunto -, e la nostra vittoria è per loro“. SportFace.

