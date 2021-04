Pasqua, i poliziotti consegnano uova di cioccolato ai bimbi dell’ospedale Santobono (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina personale della Questura di Napoli e del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni della Campania, in collaborazione con la Nestlé Italia, ha donato delle uova di cioccolato e dei gadget della Polizia di Stato a bambini in cura presso gli ospedali Santobono e Pausilipon. L’iniziativa è avvenuta nel rispetto delle norme da Covid-19; gli agenti sono stati accolti, all’esterno dei presidi sanitari, da medici e dirigenti ed hanno avuto la possibilità di incontrare alcuni bambini ed i loro familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina personale della Questura di Napoli e del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni della Campania, in collaborazione con la Nestlé Italia, ha donato delledie dei gadget della Polizia di Stato a bambini in cura presso gli ospedalie Pausilipon. L’iniziativa è avvenuta nel rispetto delle norme da Covid-19; gli agenti sono stati accolti, all’esterno dei presidi sanitari, da medici e dirigenti ed hanno avuto la possibilità di incontrare alcuni bambini ed i loro familiari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

enpaonlus : Bologna, camion con 200 agnelli stipati e senza acqua (pronti per Pasqua): salvati dai poliziotti… - anteprima24 : ** Pasqua, i poliziotti consegnano uova di cioccolato ai bimbi dell'ospedale Santobono ** - milanomagazine : Napoli, i poliziotti consegnano uova di Pasqua ai bambini dell’A.O.R.N. Santobono-Pausilipon -… - ErreraGiovanni : @1f6eed3c8c1c4e4 Non vi preoccupate perché la Lamorgese ha chiamato in campo migliaia di poliziotti????....si per mul… - chiarapellegri9 : RT @ErreraGiovanni: La lamorgese chiede responsabilità agli italiani sui spostamenti per le feste di Pasqua messi in campo migliaia di pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua poliziotti Bevuta di mezzanotte in riva al lago: chiuso il bar, multati i clienti In vista di Pasqua i controlli verranno intensificati ulteriormente per il timore di un arrivo ... Sono stati mobilitati carabinieri, agenti della questura, poliziotti della Stradale e della Polizia ...

Catania, la Pasqua solidale della polizia CATANIA - Come ogni anno, anche in occasione della Pasqua, è scattata la gara di solidarietà dei poliziotti dell'Upgsp della Questura di Catania in favore dei meno fortunati. Specialmente in questo periodo di pandemia, quando i numeri dell'incidenza ...

Pasqua: poliziotti donano uova a degenti ospedale pediatrico Agenzia ANSA Bevuta di mezzanotte in riva al lago: chiuso il bar, multati i clienti Un barista di Valmadrera ha servito da bere a tre clienti persone negli orari del coprifuoco. A Pasqua i controlli verranno intensificati in tutta la zona ...

COVID: DOPO PASQUA PROTOCOLLO PER VACCINAZIONI SU LUOGHI DI LAVORO ROMA – Per le vaccinazioni sui luoghi di lavoro ci sarà “un passaggio subito dopo Pasqua per iniziare la campagna”. Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ...

In vista dii controlli verranno intensificati ulteriormente per il timore di un arrivo ... Sono stati mobilitati carabinieri, agenti della questura,della Stradale e della Polizia ...CATANIA - Come ogni anno, anche in occasione della, è scattata la gara di solidarietà deidell'Upgsp della Questura di Catania in favore dei meno fortunati. Specialmente in questo periodo di pandemia, quando i numeri dell'incidenza ...Un barista di Valmadrera ha servito da bere a tre clienti persone negli orari del coprifuoco. A Pasqua i controlli verranno intensificati in tutta la zona ...ROMA – Per le vaccinazioni sui luoghi di lavoro ci sarà “un passaggio subito dopo Pasqua per iniziare la campagna”. Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ...