Panini ai tavoli sul lungomare | arrivano Vigili | Carabinieri e il sindaco che sgombera tutto – VIDEO

(Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiMinori (Sa) – Venti di ribellione. Cinque giovani spostano un paio dini e sedie di un vicino dehor suldi Minori e iniziano a consumare del cibo. Una decina di minuti dopo ilAndrea Reale ‘sbarazza’ la scena in maniera decisa. I fatti – Mercoledì 31 marzo, di pomeriggio i cinque si siedono, consumanoe coca cola. Uno di essi riprende col cellulare. Consapevole che non sarebbero tardate le reazioni, manda ilin diretta sulla pagina facebook dell’associazione Io Apro. Il gruppo sottolinea la distanza dalle altre persone (ilappare pressoché deserto), legittima la presenza a Minori con “l’autocertificazione per motivi di lavoro” e argomenta sulla necessità di mantenere aperte le attività commerciali. Giunge subito ...

In riva al mare e praticamente in una zona del Lungomare quasi isolata, hanno posizionato tre tavolini dove poter consumare i loro panini, quando sono stati 'colti in flagrante' da una carabiniera. Una azione del tutto naturale fino a un anno fa (la consumazione di panini seduti ai tavolini all'aperto) ha scatenato reazioni non solo da parte degli organi preposti al rispetto delle leggi (Polizia Municipale e Carabinieri) ma anche del sindaco.