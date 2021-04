Palermo, rosanero al bivio: con la Casertana è duello per i playoff, numeri a confronto (Di giovedì 1 aprile 2021) "bivio Palermo. Con la Casertana è sempre duello per i playoff".Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida Casertana-Palermo, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Pinto". Un vero e proprio scontro diretto, così come all'andata. "Ma con delle differenze", si legge. Sì, perchè lo scorso dicembre, prima della partita andata in scena al "Barbera", la compagine rosanero era in vantaggio di un punto, con la possibilità di entrare nelle prime dieci posizioni valide per i playoff. Adesso, invece, le parti si sono invertite, con gli uomini di Filippi che cercano il sorpasso: la Casertana occupa attualmente il nono posto della classifica del Girone C, a +2 ... Leggi su mediagol (Di giovedì 1 aprile 2021) ". Con laè sempreper i".Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Alberto Pinto". Un vero e proprio scontro diretto, così come all'andata. "Ma con delle differenze", si legge. Sì, perchè lo scorso dicembre, prima della partita andata in scena al "Barbera", la compagineera in vantaggio di un punto, con la possibilità di entrare nelle prime dieci posizioni valide per i. Adesso, invece, le parti si sono invertite, con gli uomini di Filippi che cercano il sorpasso: laoccupa attualmente il nono posto della classifica del Girone C, a +2 ...

