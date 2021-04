Non ci sarà alcun alleggerimento per il ponte di Pasqua, misure di controllo nel paese (Di giovedì 1 aprile 2021) Più di 70mila uomini delle forze dell'ordine chiamati a far rispettare restrizioni e divieto degli spostamenti. Dalla prossima settimana Veneto e Campania forse in arancione, Bolzano rosso scuro Leggi su tg.la7 (Di giovedì 1 aprile 2021) Più di 70mila uomini delle forze dell'ordine chiamati a far rispettare restrizioni e divieto degli spostamenti. Dalla prossima settimana Veneto e Campania forse in arancione, Bolzano rosso scuro

Advertising

myrtamerlino : In diverse regioni italiane non sarà possibile recarsi nelle proprie #secondecase durante #Pasqua. Mi chiedo: quind… - mauroberruto : “Se la sorte ti ha dato in dote di essere innamorato di una squadra come il Torino, allora avrai la ragionevole cer… - BiagioAntonacci : Non abbiate paura di guardare... chi deve scegliere scelga il rispetto e non si opponga. Non c'è differenza se c'è… - pazzediamici : deddy l’inglese non sarà il tuo forte ma mi sembra di capire che manco con la matematica sei messo benissimo...… - ItsmeCri : Raga non ci provassero a eliminare quel santo di Deddy che mi faccio brillare. Ok non sarà un talento, ma almeno è… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sarà Vicenza - Cittadella 1 - 0: Il Lane passa a destra Speriamo si tratti di poca cosa, perché il Lanciafiamme sarà fondamentale in primavera. MEGGIORINI ... Oggi non è devastante come altre volte, ma si rende utile anche nel tener palla, subire falli e ...

Tripletta di Lucca, Casertana al tappeto: terzo successo di fila in trasferta per il Palermo Non ci sarà l'ex Verona mercoledì pomeriggio, quando il Palermo scenderà in campo nel recupero infrasettimanale in trasferta a Monopoli. Dopo tre settimane di pausa forzata il Palermo parte subito ...

Don Mimmo Battaglia, la svolta social: l'arcivescovo di Napoli in chat con 500 sacerdoti ilmattino.it Speriamo si tratti di poca cosa, perché il Lanciafiammefondamentale in primavera. MEGGIORINI ... Oggiè devastante come altre volte, ma si rende utile anche nel tener palla, subire falli e ...cil'ex Verona mercoledì pomeriggio, quando il Palermo scenderà in campo nel recupero infrasettimanale in trasferta a Monopoli. Dopo tre settimane di pausa forzata il Palermo parte subito ...