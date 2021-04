Marche | Acquaroli | “Non si capisce il senso di certe chiusure”

(Di giovedì 1 aprile 2021) ANCONA – “Servono risposte certe sui ristori. C’è un’esasperazione che non riusciamo più a trattenere perché oggettivamente non si riesce a capire il senso di alcune chiusure imposte ad attività che potrebbero lavorare tranquillamente in sicurezza anche in zona rossa”. Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, durante un collegamento con Skytg24.

Advertising

GiuliaOhara : Il Presidente Acquaroli dice che da lunedì le Marche diventeranno arancioni nonostante gli ospedali pieni. Sarà vero? @GiovaQuez @LMtredici - vivereurbino : Errore nel conteggio dei positivi, Acquaroli: 'Il 31 marzo sono 650 e non 807' - PicenoTime : Covid-19, Acquaroli: “Nelle Marche tornata tendenza contagi dei giorni precedenti. Ieri anomalia nei calcoli”… - ansa_marche : Covid: Mastrovincenzo 'sconcertanti' affermazioni Acquaroli - ansa_marche : Covid: Acquaroli, 800 contagi ci riportano a picco pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Marche Acquaroli

...per la ZES marchigiana cosi come già previsto dal primo DEFR della Giunta del presidente. ... al contrario, intenda includere anche quei territori che, al pari delle, sono state ......boccia la giuntasu tutta la linea: "Proprio sulle terapie intensive c'è da sottolineare che un salvagente per la Regione è stato sicuramente il Covid - Hospital di Civitanovae l'...Italia Viva all’attacco della Regione Marche per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini anti-covid. “Davvero da far tremare i polsi ai più ottimisti il dato al 31 marzo dell’autorevole fondaz ...2' di lettura 01/04/2021 - Uno dei gioielli di bellezza di Fermo sul canale social dell’Istituto Treccani (Treccani Marche Abruzzo & Molise - Post | Facebook). La Sala del Mappamondo è stata scelta po ...