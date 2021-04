“Ma che fai!”. Andrea Cerioli è appena arrivato all’Isola dei famosi e già fa danni (Di giovedì 1 aprile 2021) Andrea Cerioli è sbarcato all’Isola dei famosi da pochi giorni e già fa chiacchierare. Durante la puntata in diretta non è riuscito a vincere la prova e si è detto molto amareggiato – anche perché era l’unico a stomaco pieno in quanto appena arrivato – anche perché era stato presentato come il ”Maschio Alpha”. “Come va? Sono frastornato. – ha detto a Ilary Blasi durante la puntata in diretta – Sono contentissimo, è un mix tra ansia ed emozione. Mi dispiace di aver perso la prova. Ho un po’ di sensi di colpa. Mi ero proposto perché ho mangiato. Poi appena sono salito lì sopra, hanno cominciato a sudarmi le mani mentre ero attaccato al piolo e ho perso. Avevo le mani fradicie. Mi sono angustiato. Il gruppo mi piace. Ci sono una marea di dinamiche. Non vedo l’ora che sia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 aprile 2021)è sbarcatodeida pochi giorni e già fa chiacchierare. Durante la puntata in diretta non è riuscito a vincere la prova e si è detto molto amareggiato – anche perché era l’unico a stomaco pieno in quanto– anche perché era stato presentato come il ”Maschio Alpha”. “Come va? Sono frastornato. – ha detto a Ilary Blasi durante la puntata in diretta – Sono contentissimo, è un mix tra ansia ed emozione. Mi dispiace di aver perso la prova. Ho un po’ di sensi di colpa. Mi ero proposto perché ho mangiato. Poisono salito lì sopra, hanno cominciato a sudarmi le mani mentre ero attaccato al piolo e ho perso. Avevo le mani fradicie. Mi sono angustiato. Il gruppo mi piace. Ci sono una marea di dinamiche. Non vedo l’ora che sia ...

