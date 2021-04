La 'prima' di Conte, attesa per il discorso all'assemblea M5s (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Nessun documento da 'nuovo leader' per Giuseppe Conte. Nessuna mozione - per mutuare l'espressione dalla tradizione congressuale dei partiti storici - su cui differenziare eventualmente i punti di vista. Anche perché sulla discesa in campo dell'ex premier l'accordo abbraccia la stragrande maggioranza dei 5 stelle. Troppo "presto" per il documento, che potrebbe essere messo nero su bianco solo in un secondo momento. Troppo distante dal modello "collettivo" del Movimento 5 stelle il metodo di posizionamento tradizionale. Su quello che domani sera dirà Giuseppe Conte - la cui partecipazione è attesa all'assemblea congiunta dei parlamentari - cresce l'attesa che alimenta le supposizioni, soprattutto sui Contenuti del cambiamento. Ma molti sono convinti che le modalità della ... Leggi su agi (Di giovedì 1 aprile 2021) AGI - Nessun documento da 'nuovo leader' per Giuseppe. Nessuna mozione - per mutuare l'espressione dalla tradizione congressuale dei partiti storici - su cui differenziare eventualmente i punti di vista. Anche perché sulla discesa in campo dell'ex premier l'accordo abbraccia la stragrande maggioranza dei 5 stelle. Troppo "presto" per il documento, che potrebbe essere messo nero su bianco solo in un secondo momento. Troppo distante dal modello "collettivo" del Movimento 5 stelle il metodo di posizionamento tradizionale. Su quello che domani sera dirà Giuseppe- la cui partecipazione èall'congiunta dei parlamentari - cresce l'che alimenta le supposizioni, soprattutto suinuti del cambiamento. Ma molti sono convinti che le modalità della ...

