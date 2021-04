Kate Middleton e Meghan Markle | «legate dalla maternità» | riavvicinamento possibile?

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nello scenario delineato dalla maggioranza dei tabloid, tra Kate Middleton e Meghan Markle c’è sempre stata una reciproca diffidenza, culminata con lo scontro alla vigilia del matrimonio dei Sussex. Una lite furibonda che, secondo i primi report della stampa, sarebbe terminata con le lacrime della futura regina consorte in seguito ad alcune parole della cognata. Quest’ultima ha però corretto la versione nella recente intervista con Oprah Winfrey: «In realtà è stata lei a far piangere me, poi si è scusata».