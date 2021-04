Juventus | Demiral è atterrato a Torino con volo sanitario

(Di giovedì 1 aprile 2021) Merih, risultato positivo al Covid-19, èpoco fa acon unautorizzato Merihè rientrato adopo la positività al Covid riscontrata nella Nazionale turca. Ecco la nota pubblicata sul sito ufficiale della. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Merih, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in data 26 marzo 2021, è rientrato in Italia conautorizzato dalle autorità competenti e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il JHotel». Leggi su Calcionews24.com

