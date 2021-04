Isola Dei Famosi: Miryea eliminata (Di giovedì 1 aprile 2021) Lunedì sera erano stati Awed e Miryea a finire in nomination, dopo che alcuni comportamenti tenuti nei giorni precedenti alla puntata li avevano divisi dal resto del gruppo. A lasciare per sempre il gioco, però, oggi è stata proprio l’ex Pupa. Nella scorsa puntata dell’Isola Dei Famosi Miryea e Awed avevano sollevato molte polemiche tra i loro compagni di avventura. Il primo a causa della rabbia tirata fuori Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 aprile 2021) Lunedì sera erano stati Awed ea finire in nomination, dopo che alcuni comportamenti tenuti nei giorni precedenti alla puntata li avevano divisi dal resto del gruppo. A lasciare per sempre il gioco, però, oggi è stata proprio l’ex Pupa. Nella scorsa puntata dell’Deie Awed avevano sollevato molte polemiche tra i loro compagni di avventura. Il primo a causa della rabbia tirata fuori Articolo completo: dal blog SoloDonna

