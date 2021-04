Golf | Augusta Masters 2021 | calendario | programma | orari | diretta tv e streaming

(Di giovedì 1 aprile 2021) La stagione del grandeentra definitivamente nel vivo con l’, il primo Major stagionale, inda giovedì 8 a domenica 11 aprile nella consueta e splendida cornice dell’NationalClub (USA, Georgia). Quattro giorni di grandissimo spettacolo su uno dei campi più belli del mondo, con il campione in carica Dustin Johnson che cercherà di confermare sulle proprie spalle la prestigiosa giacca verde. Assente Tiger Woods, campione nel 2019 ma ora alle prese con il difficilissimo recupero dall’incidente stradale che lo ha visto coinvolto nelle scorse settimane. Per l’Italia sarà presente Francesco Molinari, che dopo una lunga pausa è tornato in campo con buonissimi risultati che lasciano ben sperare per il proseguo della ...

Advertising

DarkFairway : 1 settimana al @TheMasters : primo major di stagione ??Augusta National Golf Club - ACGolfAcademy : Mini Augusta ???????? #augustanational #augusta #georgia #major #majors #grandslam #pgatour #pga #golf #minigolf… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Augusta #National #Woman: primo round completato, #Paltrinieri la migliore delle nostre - SilviaAudisio : Augusta National Woman: primo round completato, Paltrinieri la migliore delle nostre @gazzetta - cusferraragolf : Augusta National Woman: primo round completato, Paltrinieri la migliore delle nostre -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Augusta

La Gazzetta dello Sport

Lo Women's Amateur, in corso ad(Georgia), ha concluso il primo round con un giorno di ritardo causa maltempo nel pomeriggio di ieri. Questa mattina, mentre 28 giocatrici hanno ripreso dove avevano lasciato alle 7.45 (sei ..."Le cose belle valgono l'attesa", dicono ad(Georgia) dopo il rinvio forzato di un anno per la seconda edizione dello Women's Amateur e la sospensione della gara durante il primo round di ieri causa maltempo. Solo 28 le giocatrici ...Il maltempo ha avuto il sopravvento, con 28 giocatrici che hanno concluso con un giorno di ritardo. con un giorno di ritardo causa maltempo nel pomeriggio di ieri. In testa ci sono la danese Karen Fre ...Paige Spiranac posa con la Green Jacket e pensa a chi non l'ha voluta in campo perché giocava a golf con un top. E la golf influencer non le manda a ...