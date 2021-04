Giovedì Santo, Messa in Tv oggi 1 aprile 2021: orario, canale e diretta streaming (Di giovedì 1 aprile 2021) La Pasqua si avvicina, la seconda che gli italiani festeggeranno in una sorta di lockdown. Nonostante si possa andare a Messa, in televisione – oggi che è Giovedì Santo – saranno diversi gli eventi religiosi che verranno trasmessi. Ma vediamo dove e tutti gli orari. Giovedì Santo, Messa in Tv oggi 1 aprile 2021: orario e canale Su Tv 2000 (canale 28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di tivùsat) verranno trasmesse le celebrazioni dalle ore 8.30 alle 10. Alle 20, invece, andrà in onda la veglia nell’orto degli ultimi. Ecco la programmazione completa su Tv2000: Ore 8.30 – Santa Messa Ore 10 – Santa Messa Ore 20 – Veglia nell’orto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) La Pasqua si avvicina, la seconda che gli italiani festeggeranno in una sorta di lockdown. Nonostante si possa andare a, in televisione –che è– saranno diversi gli eventi religiosi che verranno trasmessi. Ma vediamo dove e tutti gli orari.in TvSu Tv 2000 (28 del digitale terrestre, 157 di Sky e 18 di tivùsat) verranno trasmesse le celebrazioni dalle ore 8.30 alle 10. Alle 20, invece, andrà in onda la veglia nell’orto degli ultimi. Ecco la programmazione completa su Tv2000: Ore 8.30 – SantaOre 10 – SantaOre 20 – Veglia nell’orto ...

Advertising

Alessan13775500 : @AuLuCaRo Buon Giovedì Santo Luisella ?????? - robyeyli : RT @DanielaComaschi: Buongiorno e Buon giovedì Santo ?? #BuongiornoATutti - DiocesiUdine : Con il Giovedì Santo inizia il Triduo Pasquale, per il secondo anno in un contesto di pandemia, come da tradizione… - DottrinaSociale : RT @CaritasOristano: Buon Giovedì Santo a tutti con una preghiera particolare per i sacerdoti nel giorno in cui ricordiamo l'istituzione de… - LuigiImpollonia : RT @OndaWebTv: Giovedì Santo, si va per Sepolcri 'strusciando' a ritmo i piedi ??Fatti e luoghi del territorio raccontati da Ondawebtv #leno… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì Santo Ses*so in caserma: carabiniere condannato/ Dopo rapporto segnò ora di straordinario Buona Pasqua 2021 buon Giovedì Santo/ Frasi d'auguri divertenti "Se son uova dolci.." Quel giorno il carabiniere si appartò con due donne nella caserma di Ravenna , consumando un rapporto fra ...

Buona Pasqua 2021 buon Giovedì Santo/ Frasi d'auguri divertenti "Se son uova dolci.." Nuovo aggiornamento sulle frasi d'auguri per Pasqua 2021 . In questo Giovedì Santo proseguiremo la nostra ricerca della frase perfetta da spedire ai vostri cari durante la giornata di domenica, 4 aprile 2021. Partiamo subito con una storica citazione del grande Totò , ...

Don Mimmo Battaglia, la svolta social: l'arcivescovo di Napoli in chat con 500 sacerdoti ilmattino.it Buona Pasqua 2021 buon/ Frasi d'auguri divertenti "Se son uova dolci.." Quel giorno il carabiniere si appartò con due donne nella caserma di Ravenna , consumando un rapporto fra ...Nuovo aggiornamento sulle frasi d'auguri per Pasqua 2021 . In questoproseguiremo la nostra ricerca della frase perfetta da spedire ai vostri cari durante la giornata di domenica, 4 aprile 2021. Partiamo subito con una storica citazione del grande Totò , ...