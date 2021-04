Furto in una casa di Urgnano | in manette un 19enne e un minore

(Di giovedì 1 aprile 2021) Nella serata di mercoledì 31 marzo i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno tratto in arresto L.H., nomade torineseed undi origine croata, resisi responsabili diin concorso in un’abitazione di. Attorno alle 19 i proprietari dihanno allertato la centrale operativa del comando di Treviglio, spiegando di essere appena stati derubati da due giovani che, vistisi scoperti, si erano poi dati alla precipitosa fuga. Inseguiti da uno dei coniugi, hanno scavalcato diverse recinzioni dei condomini vicini dove i militari della Stazione di, prontamente intervenuti per le ricerche, li hanno rintracciati e tratti in arresto. Dopo le formalità di rito, come disposto dalle Autorità Giudiziarie di Bergamo e Brescia, ilnne è ...

Advertising

_Carabinieri_ : È stato vile il furto delle Uova di Pasqua destinate ai bambini del reparto oncologico della “Città della Speranza”… - Andrea51799298 : RT @_Carabinieri_: È stato vile il furto delle Uova di Pasqua destinate ai bambini del reparto oncologico della “Città della Speranza” di P… - carlobenetti : Accadde oggi 1 aprile 1905, il quotidiano Berliner Tageblatt pubblicò la notizia shock del furto di tutto l’oro e l… - Luca_Arioli : @FratellidItalia e @GiorgiaMeloni hanno già espresso solidarietà a questa ragazza di Centocelle, io auspicherei anc… - teresapizzuto5 : RT @_Carabinieri_: È stato vile il furto delle Uova di Pasqua destinate ai bambini del reparto oncologico della “Città della Speranza” di P… -

Ultime Notizie dalla rete : Furto una

Orizzonte Scuola

... cyber bullismo " tema molto importante per le famiglie con figli "di identità. In tale scenariodelle risposte che diamo con questa nuova offerta assicurativa è anche quella di avere un ...... cyber bullismo " tema molto importante per le famiglie con figli "di identità. In tale scenariodelle risposte che diamo con questa nuova offerta assicurativa è anche quella di avere un ...E’ stato colto in flagranza di reato per furto aggravato di rame, Salvatore Carnevale, 30enne di Caltanissetta, arrestato dagli agenti della polizia ferroviaria locale. Intorno alle 14.30, nel corso d ...Le manette sono scattate nella serata: ad effettuare gli arresti i Carabinieri della Compagnia di Treviglio che hanno bloccato un nomade torinese 19enne e un minore di origine croata, responsabili di ...