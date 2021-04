Fiorentina | Commisso | “Sono sicuro che la Paramount utilizzerà Cristiano Ronaldo”

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roccosui diritti della Serie A all'estero acquisiti da CBS..Il presidente dellaa pochi giorni dall'accordo che vedrà alcune gare trasmesse sul celeberrimo network statunitense. Il numero del club toscano, nel corso dell'intervista rilasciata a NextTv, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito. "In Italia danno ad alcune delle squadre più grandi un trattamento preferenziale, televisivamente parlando, quando cipiù partite durante il giorno. Non sempre, ma nella maggior parte dei casi fanno dell’ultima partita del turno, la gara della settimana. Ma si gioca venerdì, sabato e domenica.che la. Se fossi in loro, farei la stessa cosa".

... Paramount Plus e Cbs Sports in cui lo stesso presidente dellaha avuto un ruolo ritenuto decisivo. ''Credo che sia un accordo importante - ha commentato- . In Italia alcuni fra ...... Paramount Plus e Cbs Sports in cui lo stesso presidente dellaha avuto un ruolo ritenuto decisivo. ''Credo che sia un accordo importante - ha commentato- . In Italia alcuni fra ...Si è deciso di investire molti soldi. Ora bisogna andare a vedere le carte di Commisso, lo stadio glielo rifanno senza che lui debba mettere i soldi. Sono molto interessato a vedere” ...Il presidente della Fiorentina Commisso parla anche del trattamento riservato dalle emittenti televisive alle big: "In Italia c'è corsia preferenziale". Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha ...