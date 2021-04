Exor: Elkann, +13,1% nav 2020, 1 mld dollari plusvalenze Fondi azionari (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - Il Net Asset Value per azione di Exor è aumentato del 13,1%, una crescita di 1 punto percentuale inferiore rispetto al nostro benchmark, una performance è stata guidata principalmente da Ferrari (+39,3% in dollari) e da FCA (+21,4% in dollari)" Lo scrive in una lettera agli azionisti Exor il presidente John Elkann presentando il bilancio 2020. Elkann segnala come i Fondi azionari hanno "raggiunto il traguardo di 1 miliardo di dollari di plusvalenze, con un rendimento lordo in 4 anni del 174,4% in dollari" pari a +28,5% su base annua. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - Il Net Asset Value per azione diè aumentato del 13,1%, una crescita di 1 punto percentuale inferiore rispetto al nostro benchmark, una performance è stata guidata principalmente da Ferrari (+39,3% in) e da FCA (+21,4% in)" Lo scrive in una lettera agli azionistiil presidente Johnpresentando il bilanciosegnala come ihanno "raggiunto il traguardo di 1 miliardo didi, con un rendimento lordo in 4 anni del 174,4% in" pari a +28,5% su base annua.

Ultime Notizie dalla rete : Exor Elkann Exor tra auto e lusso: dove portano le mosse di Elkann ... a leggere i conti del 2020, che Elkann intenda puntare più di tanto in un settore che, al netto di Ferrari, vale solo il 2% del Gross Asset Value (valore dell'attivo più debito) di Exor, a fronte di ...

Exor: rosso di 30 milioni ma il dividendo resta - FormulaPassion.it Sono questi i due dati da copertina del bilancio 2020 di Exor, la holding di partecipazioni presieduta da John Elkann. I profitti ottenuti da Ferrari , dalla compagnia di riassicurazione Partner Re e ...

Stellantis: Elkann, Exor impegnata al massimo per contribuire al suo successo (RCO) Cosi' John Elkann, presidente di Exor e Stellantis, in una lettera inviata agli azionisti di Exor. "E' stato un onore cominciare a lavorare con Carlos Tavares: abbiamo le stesse ambizioni per la ...

