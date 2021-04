Denise Pipitone, la somiglianza del padre con Olesya Rostova: il fotoconfronto (Di giovedì 1 aprile 2021) Nella puntata di Chi l’ha visto andata in onda ieri mercoledì 31 marzo abbiamo visto tutti che si è parlato del caso che in questi giorni ha fatto il giro dei giornali e del web: la scomparsa della piccola Denise Pipitone. La trasmissione di Federica Sciarelli ha mostrato in onda l’appello di Olesya, la ventenne con la grandissima somiglianza con Piera Maggio, la mamma della bimba scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia. La giovane donna, è cresciuta in orfanotrofio dall’età di 5 anni, è stata ospite di un programma TV Russo e ha raccontato la sua triste storia. Ovvero fu rapita e non ha alcun ricordo della sua infanzia. A parlare in trasmissione è stato l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, perché la signora è in convalescenza dopo un ricovero in ospedale. Sarà ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 1 aprile 2021) Nella puntata di Chi l’ha visto andata in onda ieri mercoledì 31 marzo abbiamo visto tutti che si è parlato del caso che in questi giorni ha fatto il giro dei giornali e del web: la scomparsa della piccola. La trasmissione di Federica Sciarelli ha mostrato in onda l’appello di, la ventenne con la grandissimacon Piera Maggio, la mamma della bimba scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo in Sicilia. La giovane donna, è cresciuta in orfanotrofio dall’età di 5 anni, è stata ospite di un programma TV Russo e ha raccontato la sua triste storia. Ovvero fu rapita e non ha alcun ricordo della sua infanzia. A parlare in trasmissione è stato l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, perché la signora è in convalescenza dopo un ricovero in ospedale. Sarà ...

