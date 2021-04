Dal 7 aprile 2021 Italia in zona arancione e rossa ma con possibili deroghe da gialla: i casi (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Italia si appresta a diventare tutta rossa: in zona rossa infatti si andrà a livello nazionale il 3 aprile, il 4 aprile e il 5 aprile. Ma che cosa succederà dopo, dal 7 aprile 2021? Il Governo ha preso la sua decisione: le misure del nuovo decreto Draghi sono le stesse attualmente in vigore. Il decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri, conferma regole e divieti: «Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021», è scritto nel testo. Questi significa che tutte le regioni di Italia si divideranno in due fasce di colore: ci saranno le regioni in zona ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 aprile 2021) L’si appresta a diventare tutta: ininfatti si andrà a livello nazionale il 3, il 4e il 5. Ma che cosa succederà dopo, dal 7? Il Governo ha preso la sua decisione: le misure del nuovo decreto Draghi sono le stesse attualmente in vigore. Il decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri, conferma regole e divieti: «Dal 7al 30, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo», è scritto nel testo. Questi significa che tutte le regioni disi divideranno in due fasce di colore: ci saranno le regioni in...

