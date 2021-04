Covid, Anief “nutriamo dubbi su scuole aperte in zona rossa (Di giovedì 1 aprile 2021) “La scuola riparte in sicurezza solo relativamente. Capiamo che la didattica a distanza abbia portato maggiori difficoltà nei confronti dei nostri bambini, ma nutriamo dei dubbi su cosa sia cambiato in questi mesi per poter pensare di riaprire le scuole in zona rossa, soprattutto quelle dell’infanzia e primaria”. Così il Presidente Nazionale Anief, Marcello Pacifico, all’Italpress, sul tema della riapertura delle scuole fino alla prima media anche in zona rossa con il nuovo decreto legge in vigore dal 7 aprile. bil/vbo/r su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 aprile 2021) “La scuola riparte in sicurezza solo relativamente. Capiamo che la didattica a distanza abbia portato maggiori difficoltà nei confronti dei nostri bambini, madeisu cosa sia cambiato in questi mesi per poter pensare di riaprire lein, soprattutto quelle dell’infanzia e primaria”. Così il Presidente Nazionale, Marcello Pacifico, all’Italpress, sul tema della riapertura dellefino alla prima media anche incon il nuovo decreto legge in vigore dal 7 aprile. bil/vbo/r su Il Corriere della Città.

