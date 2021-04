Apple MacBook Pro 16 pollici, su Amazon con sconto di 200 euro (Di giovedì 1 aprile 2021) Apple MacBook Pro 16 pollici, soprattutto nel suo allestimento più completo e potente, non è certamente un notebook generico e adatto a tutti: si tratta infatti di un vero e proprio desktop replacement, particolarmente indicato per chi vuole massima potenza e ingombri contenuti, per essere produttivo in ufficio come in mobilità. Insomma è un notebook professionale. Per questo, nonostante il prezzo resti molto alto, diventa un prodotto particolarmente appetibile con uno sconto di 200 euro sul prezzo, che lo fa scendere da 2799 a 2599 euro. MacBook Pro 16 gode di un pannello di tipo IPS che, grazie alla risoluzione di 3072 x 1920 pixel offe una densità di 226 pixel per pollice, assicurando così una qualità elevata dei dettagli riprodotti. I professionisti dell’immagine ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021)Pro 16, soprattutto nel suo allestimento più completo e potente, non è certamente un notebook generico e adatto a tutti: si tratta infatti di un vero e proprio desktop replacement, particolarmente indicato per chi vuole massima potenza e ingombri contenuti, per essere produttivo in ufficio come in mobilità. Insomma è un notebook professionale. Per questo, nonostante il prezzo resti molto alto, diventa un prodotto particolarmente appetibile con unodi 200sul prezzo, che lo fa scendere da 2799 a 2599Pro 16 gode di un pannello di tipo IPS che, grazie alla risoluzione di 3072 x 1920 pixel offe una densità di 226 pixel per pollice, assicurando così una qualità elevata dei dettagli riprodotti. I professionisti dell’immagine ...

