Amy Winehouse: la madre racconterà la sua vera storia in un documentario BBC a 10 anni dalla morte (Di giovedì 1 aprile 2021) 'Non vedo l'ora di avere l'opportunità di far comprendere le sue radici per una visione più profonda della vera Amy Winehouse' ha dichiarato la madre Janis Winehouse annunciando l'arrivo di un documentatio per la BBC. La madre di Amy Winehouse è pronta a raccontare la vera storia della figlia in un documentario per la BBC. Janis Winehouse svelerà i retroscena sulla figlia Amy in un documentario intitolato Amy Winehouse: 10 Years On per ricordare la cantante nel decimo anniversario della sua morte. "Non credo che il mondo conoscesse la vera Amy, quella che io ho cresciuto" ha dichiarato Janis Winehouse. "Non vedo l'ora ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 aprile 2021) 'Non vedo l'ora di avere l'opportunità di far comprendere le sue radici per una visione più profonda dellaAmy' ha dichiarato laJanisannunciando l'arrivo di un documentatio per la BBC. Ladi Amyè pronta a raccontare ladella figlia in unper la BBC. Janissvelerà i retroscena sulla figlia Amy in unintitolato Amy: 10 Years On per ricordare la cantante nel decimoversario della sua. "Non credo che il mondo conoscesse laAmy, quella che io ho cresciuto" ha dichiarato Janis. "Non vedo l'ora ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Amy Winehouse: la madre racconterà la sua vera storia in un documentario BBC a 10 anni dalla morte… - vivosurealtime : La moglia di Tony Bennett ha detto che nel nuovo album con Gaga, ci saranno cantanti come Xtina, Sia e Katy Perry ??… - DrApocalypse : #AmyWinehouse, a 10 anni dalla morte arriva un doc sulla sua vita raccontata da sua mamma Janis - FIR4PR00F : RT @dua_italia: ?? | 'Future Nostalgia' è il 5° album femminile della storia ad aver ricevuto la nomination nella categoria 'Album of The Ye… - Insgaet : Amy Winehouse 'raccontata' dalla madre Janis in un nuovo docu-film: 'Vi mostro la mia Amy' -