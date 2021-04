Amt | progetto ' green' ottiene fondi europei

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amt progetto

CataniaToday

... dopo l'avvio dell'acquisto dei 16 bus elettrici che arriveranno in azienda già a fine anno, l'... Ildenominato 'Boosting Energy Sustainability in Transport for Catania' è stato ammesso dal ...Nonostante le dichiarazioni del Sindaco e del nuovo Presidente di, la realtà è che siamo tornati aldel 2012. Continuano a mancare tutte le varianti urbanistiche, come la risoluzione del ...Il progetto denominato “Boosting Energy Sustainability in Transport ... Scendendo nel dettaglio, l’AMT intende implementare tre tipi di azioni: la ristrutturazione energetica del deposito principale ...Benini (PD): «Si continua a posticipare la chiusura dei cantieri e si continua a parlare di una svolta che nei fatti non esiste» ...