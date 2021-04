Advertising

TV7Benevento : Alperia, in 2020 utile netto gruppo sale a 60 mln con un Ebitda +6% a 229 mln... - fisco24_info : Alperia, in 2020 utile netto gruppo sale a 60 mln con un Ebitda +6% a 229 mln: Nel 2002 il Gruppo Alperia ha regist… - ninda1952 : RT @v33Redazione: Alperia: ricavi in calo nel 2020 - v33Redazione : Alperia: ricavi in calo nel 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Alperia 2020

Yahoo Finanza

In notevole aumento, evidenzia nella nota il Gruppo, gli investimenti relativi alla gestione ordinaria effettuati nel, pari a circa 127 milioni di euro (nel 2019 erano risultati pari a ...Dividendo complessivo a 33 mln di euro, +28% sul 2019 . La multiutility bolzanina non quotataGroup chiude ilcon utili in crescita del 7,1% e propone ai soci un dividendo complessivo pari a 33 mln euro (+28% rispetto al 2019). Un risultato ottenuto a fronte di una flessione del ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Nel 2002 il Gruppo Alperia ha registrato ricavi complessivi in calo del 7% a oltre 1,4 miliardi di euro, un Ebitda in crescita a circa 229 mln (+6% su anno) e un utile netto ...BOLZANO. Molte aziende sono in crisi nera a causa del Covid ma non vale per il Gruppo Alperia, che ha chiuso il 2020 con 1,438 miliardi di euro di ricavi, in riduzione sì rispetto all'anno scorso (-10 ...