Alena Seredova apre le porte di casa sua | la cucina è un incanto!

(Di giovedì 1 aprile 2021) Mamma per la terza volta della piccola Charlotte che oggi ha appena 10 mesista vivendo una fase nuova e felice della sua vita. Lavora come modella e testimonial pubblicitaria anche se gran parte del suo tempo lo trascorre con i suoi figli, Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11, avuti dall’unione con Gigi Buffon e la piccola nata da poco.Solonotizie24: “Un momento tutto per me…!”adora condividere i suoi momenti felici sui social, in particolare su Instagram ha rivelato quanto ama stare a. Soprattutto in questo periodo di quarantenaha riscoperto alcuni ambienti, stanze che lei stessa definisce il cuore della sua abitazione. In una storia ha esaltato la sua ...

apre le porte di casa e fa vedere il 'cuore' Pubblicato il 31 - 03 - 2021 alle ore 20:50. Ultima modifica il 31 - 03 - 2021 alle ore 20:50 /è una delle showgirl più amate in Italia. La donna, che ha 43 anni ed è originaria della Repubblica Ceca, ha avuto in passato un matrimonio con il portiere della Juventus Gianluigi ...Alena Seredova si mostra in tutta la sua semplicità condividendo uno scatto dalla sua abitazione di Torino: il suo look casual ha messo nuovamente d'accordo tutti. Oltre 4 mila like nel giro di pochi ...Alena Seredova fa impazzire i suoi fan con look casalingo, molto sempre ma al tempo stesso accattivante. Non sbaglia mai un colpo. Di questi tempi non si può di certo uscire e fare quello che vogliamo ...