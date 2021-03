Wolfsburg-Colonia | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Wout Weghorst cercherà di mantenere la sua squadra dela caccia di un ritorno in UEFA Champions League quando sabato ospiterà ilin lotta per la retrocessione. Il calcio d’inizio diè previsto per sabato 3 aprile 2021 alle 14.30.: a che punto sono le due squadre? Weghorst ha segnato il suo 50esimo gol in Bundesliga nella sua 92esima uscita prima della sosta per la nazionale. È il quarto giocatore a raggiungere quel traguardo per ildopo Edin Dzeko (66), Grafite (59) e Diego Klimowicz (57). Ilha già raccolto più punti in questa stagione (51) rispetto a tutta la scorsa stagione (49). Solo tre sconfitte e 22 gol subiti dopo 26 partite di una stagione di Bundesliga sono ...