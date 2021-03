Uomini e Donne, ‘gaffe’ in puntata di Samantha Curcio: Maria de Filippi la interrompe subito (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gaffe in studio oggi, mercoledì 31 marzo, nel dating show Uomini e Donne: Samantha Curcio è stata protagonista di una battuta piuttosto spinta! Oggi, mercoledì 31 marzo 2021, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Come sempre, colpi di scena a non finire nel dating show condotto da Maria de Filippi! L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gaffe in studio oggi, mercoledì 31 marzo, nel dating showè stata protagonista di una battuta piuttosto spinta! Oggi, mercoledì 31 marzo 2021, è andata in onda una nuovadi. Come sempre, colpi di scena a non finire nel dating show condotto dade! L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

RadiocorriereTv : Chi sono gli uomini e le donne della #TribùUrbana di @MetaErmal? «Tutti coloro che, in qualche modo, si sentono di… - OfficialSSLazio : Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si string… - ItalianAirForce : Celebriamo oggi il 98° anniversario dell'#AeronauticaMilitare rendendo omaggio alla bandiera italiana, 'simbolo del… - luciodelorenzo : Non vedo l' ora di andare al mare in mezzo agli italiani uomini e donne - MartinaPalumb16 : Fate mandare in onda uomini e donne, grande fratello vip, isola dei famosi con il pubblico in studio, ospiti e con… -