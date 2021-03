Svezia-Estonia 1-0, Ibrahimovic in panchina per 90 minuti / News (Di mercoledì 31 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, non è sceso in campo nel match contro l'Estonia con la nazionale svedese Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 31 marzo 2021) Zlatan, attaccante del Milan, non è sceso in campo nel match contro l'con la nazionale svedese

Advertising

juventusfc : ?? Alle 17.45 la Svezia di #Kulusevski in campo in amichevole ?? Estonia! ???? @svenskfotboll ???? #ForzaJuve - Federossoblu : Amichevole Svezia-Estonia 1-0 Svanberg ha giocato tutta la partita ed è stato ammonito all'80'. - vany_vero_89 : RT @juventusfc: ?? Alle 17.45 la Svezia di #Kulusevski in campo in amichevole ?? Estonia! ???? @svenskfotboll ???? #ForzaJuve - notgiorgiab : 0 minuti giocati per zlatan nella partita svezia-estonia, molto bene ?? - notgiorgiab : iniziato il secondo tempo di svezia-estonia e Z rimane in panchina ???? -