Rc Auto online, occhio alle truffe: come difendersi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Continuano ad aumentare le truffe assicurative online in Italia. Ma qual è la dinamica? E come ci si può difendere? “Queste truffe assicurative – commenta con l’Adnkronos/Labitalia Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it – stanno provocando molti danni ai consumatori e ai soggetti che operano lecitamente online, con il rischio peraltro di aumentare il numero di veicoli che circolano non assicurati sulle nostre strade, già consistente e a rischio aumento per gli effetti economici della pandemia”. “Noi – assicura – monitoriamo costantemente gli annunci pubblicitari sui motori di ricerca e, nel caso di soggetti con evidenti intenti truffaldini, provvediamo a denunciarli o a segnalarli in modo che tali annunci vengano al più presto eliminati e i siti vengano resi irraggiungibili. Mi auguro anche ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Continuano ad aumentare leassicurativein Italia. Ma qual è la dinamica? Eci si può difendere? “Questeassicurative – commenta con l’Adnkronos/Labitalia Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it – stanno provocando molti danni ai consumatori e ai soggetti che operano lecitamente, con il rischio peraltro di aumentare il numero di veicoli che circolano non assicurati sulle nostre strade, già consistente e a rischio aumento per gli effetti economici della pandemia”. “Noi – assicura – monitoriamo costantemente gli annunci pubblicitari sui motori di ricerca e, nel caso di soggetti con evidenti intenti truffaldini, provvediamo a denunciarli o a segnalarli in modo che tali annunci vengano al più presto eliminati e i siti vengano resi irraggiungibili. Mi auguro anche ...

Advertising

laprovinciacr : #Cremona Vendono auto online, ma è una truffa - lifestyleblogit : Rc Auto online, occhio alle truffe: come difendersi - - italiaserait : Rc Auto online, occhio alle truffe: come difendersi - fisco24_info : Rc Auto online, occhio alle truffe: come difendersi: Bisogna fare attenzione soprattutto ai 'siti annuncio' e alle… - CdT_Online : Meno auto dirette in Italia, ma più elvetici hanno scelto il nostro cantone al posto di andare all’estero - Laurent… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto online Rc Auto online, occhio alle truffe: come difendersi ...- stanno provocando molti danni ai consumatori e ai soggetti che operano lecitamente online, con il ... Supponendo, ad esempio, che il consumatore digiti sul motore di ricerca 'assicurazione auto alfa', ...

Un milione di persone formate al digitale da Microsoft ... la ricerca di lavoro e l'auto - promozione degli utenti, anche a distanza. Successivamente, una ... Analytics e Cloud Computing i contenuti più fruiti online tra tutte le risorse e i contenuti ...

Rc Auto online, occhio alle truffe: come difendersi Adnkronos Versa quasi mille euro per comprare un auto, ma è una truffa: tre persone denunciate Un 20enne di Pontenure è stato vittima di una truffa online. Il 10 gennaio scorso ... Per questo, la donna avrebbe quindi detto al 20enne che prima della consegna dell’auto era obbligatorio il ...

Vendono auto online, ma è una truffa L’inserzionista ha risposto tramite sms specificando al giovane che lo scopo dell’annuncio pubblicato online era quello di trovare un acquirente che facesse buon uso dell’autovettura, poiché la stessa ...

...- stanno provocando molti danni ai consumatori e ai soggetti che operano lecitamente, con il ... Supponendo, ad esempio, che il consumatore digiti sul motore di ricerca 'assicurazionealfa', ...... la ricerca di lavoro e l'- promozione degli utenti, anche a distanza. Successivamente, una ... Analytics e Cloud Computing i contenuti più fruititra tutte le risorse e i contenuti ...Un 20enne di Pontenure è stato vittima di una truffa online. Il 10 gennaio scorso ... Per questo, la donna avrebbe quindi detto al 20enne che prima della consegna dell’auto era obbligatorio il ...L’inserzionista ha risposto tramite sms specificando al giovane che lo scopo dell’annuncio pubblicato online era quello di trovare un acquirente che facesse buon uso dell’autovettura, poiché la stessa ...