Piazza Affari chiude piatta, tonfo per Pirelli (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Borsa di Milano ha chiuso l’ultima seduta del mese di marzo e del primo trimestre in parità. Nel giorno in cui il presidente Biden alza il velo sul maxi piano di investimenti in infrastrutture, il rendimento del decennale USA ha consolidato sopra quota 1,7%. Sul Ftse Mib, che ha terminato con un +0,05% a 24.648,56 punti (+6,9% a marzo, +11% nel Q1), spicca il buon andamento dell’accoppiata formata da STMicroelectronics e Nexi, salite rispettivamente dell’1,85 e dell’1,67 per cento. Denaro anche su Buzzi Unicem (+1,88%) e Prysmian (+1,99%). Nel comparto energetico (alla vigilia del meeting dell’Opec+ il Brent segna un +0,3% a 64,35 dollari al barile) Eni ha registrato un +0,79% e Saipem ha chiuso con un -0,04%. Incremento dello 0,7% per Enel mentre Telecom Italia ha terminato in sostanziale parità (+0,15%) nel giorno dell’assemblea chiamata a rinnovare il Cda. Debole Atlantia ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Borsa di Milano ha chiuso l’ultima seduta del mese di marzo e del primo trimestre in parità. Nel giorno in cui il presidente Biden alza il velo sul maxi piano di investimenti in infrastrutture, il rendimento del decennale USA ha consolidato sopra quota 1,7%. Sul Ftse Mib, che ha terminato con un +0,05% a 24.648,56 punti (+6,9% a marzo, +11% nel Q1), spicca il buon andamento dell’accoppiata formata da STMicroelectronics e Nexi, salite rispettivamente dell’1,85 e dell’1,67 per cento. Denaro anche su Buzzi Unicem (+1,88%) e Prysmian (+1,99%). Nel comparto energetico (alla vigilia del meeting dell’Opec+ il Brent segna un +0,3% a 64,35 dollari al barile) Eni ha registrato un +0,79% e Saipem ha chiuso con un -0,04%. Incremento dello 0,7% per Enel mentre Telecom Italia ha terminato in sostanziale parità (+0,15%) nel giorno dell’assemblea chiamata a rinnovare il Cda. Debole Atlantia ...

