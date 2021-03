Partecipa ad una sfida online, lo ritrovano privo di sensi. Dodicenne intubato e in condizioni critiche (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un ragazzo si trova ricoverato in condizioni critiche dopo aver Partecipato all’ennesima folle sfida online. Lo scorso 22 marzo Joshua Haileyesus, 12 anni, è stato trovato privo di sensi sul pavimento del bagno della sua abitazione in Colorado. Il giovane è stato subito soccorso da suo fratello gemello, come riporta “People”. Stando a quanto affermato dai suoi genitori, sembra che il ragazzo abbia preso parte a una sfida che spinge le persone a vedere per quanto tempo possono trattenere il respiro, ignorando i rischi. LEGGI ANCHE => Dodicenne trovato morto dai genitori: ha Partecipato al ‘Suicide Tik Tok Challenge’ Il gioco è noto sul web con diversi nomi, come ad esempio “sfida di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un ragazzo si trova ricoverato indopo averto all’ennesima folle. Lo scorso 22 marzo Joshua Haileyesus, 12 anni, è stato trovatodisul pavimento del bagno della sua abitazione in Colorado. Il giovane è stato subito soccorso da suo fratello gemello, come riporta “People”. Stando a quanto affermato dai suoi genitori, sembra che il ragazzo abbia preso parte a unache spinge le persone a vedere per quanto tempo possono trattenere il respiro, ignorando i rischi. LEGGI ANCHE =>trovato morto dai genitori: hato al ‘Suicide Tik Tok Challenge’ Il gioco è noto sul web con diversi nomi, come ad esempio “di ...

