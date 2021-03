Mitiga, un’app tutta italiana per riaprire gli stadi: “Ecco come funziona” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un team di ricerca tutto italiano ha ideato un’applicazione in grado di garantire la presenza del pubblico sugli spalti, Ecco cos’è “Mitiga” A più di un anno di distanza dall’ultima volta che un cospicuo numero di tifosi sono entrati all’interno di uno stadio, l’app “Mitiga” potrebbe riportarceli in tutta sicurezza. Questo è, infatti, l’obbiettivo di Daniele Coccia e Fabio Traini i due giovani ingegneri marchigiani che, insieme al loro team, hanno sviluppato un’app in grado di riportare sugli spalti migliaia di tifosi già a partire dalle prossime gare per l’Europeo a Roma. In un’intervista rilasciata a “Tutto Mercato Web” i due ingegneri hanno spiegato il funzionamento della loro app rivoluzionaria: “Mitiga è una piattaforma ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021) Un team di ricerca tutto italiano ha ideatolicazione in grado di garantire la presenza del pubblico sugli spalti,cos’è “” A più di un anno di distanza dall’ultima volta che un cospicuo numero di tifosi sono entrati all’interno di unoo, l’app “” potrebbe riportarceli insicurezza. Questo è, infatti, l’obbiettivo di Daniele Coccia e Fabio Traini i due giovani ingegneri marchigiani che, insieme al loro team, hanno sviluppatoin grado di riportare sugli spalti migliaia di tifosi già a partire dalle prossime gare per l’Europeo a Roma. In un’intervista rilasciata a “Tutto Mercato Web” i due ingegneri hanno spiegato ilmento della loro app rivoluzionaria: “è una piattaforma ...

federicorocchit : #mitiga ennesimo database. L'uso della parola 'app' come un qualcosa di magico che realizza l'altrimenti irrealizza… - aldoceccarelli : RT @RaiNews: 'L'app Mitiga è una piattaforma digitale che consente accesso eventi in sicurezza. Un passaporto vaccinale a tutti gli effetti… - mitigaitalia : RT @RaiNews: 'L'app Mitiga è una piattaforma digitale che consente accesso eventi in sicurezza. Un passaporto vaccinale a tutti gli effetti… - RaiNews : 'L'app Mitiga è una piattaforma digitale che consente accesso eventi in sicurezza. Un passaporto vaccinale a tutti… - infoitsport : La Figc lancia Mitiga, un'app per riportare la gente allo stadio | Udinese Blog -

