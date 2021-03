Le squadre e i calciatori più sfortunati in Serie A? Eccoli... (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Milan comanda la classifica dei legni (ben 18!), al secondo posto il Verona (16), poi il Torino (15). Tra i calciatori lo scettro va a Calhanoglu, De Paul e Zapata Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Milan comanda la classifica dei legni (ben 18!), al secondo posto il Verona (16), poi il Torino (15). Tra ilo scettro va a Calhanoglu, De Paul e Zapata

Advertising

Vittoriog82 : RT @_ThousandN: Pazzesco che squadre come Napoli e Inter mettano su teatrini con le ASL per non far partire i nazionali e la Juventus invec… - sim7trv : RT @_ThousandN: Pazzesco che squadre come Napoli e Inter mettano su teatrini con le ASL per non far partire i nazionali e la Juventus invec… - ilcontemax7 : RT @_ThousandN: Pazzesco che squadre come Napoli e Inter mettano su teatrini con le ASL per non far partire i nazionali e la Juventus invec… - gobbofino : @robytinco @CucchiRiccardo Non credo che i procuratori vadano con le pistole puntate nelle varie squadre ...per pre… - KillerJoe67 : RT @_ThousandN: Pazzesco che squadre come Napoli e Inter mettano su teatrini con le ASL per non far partire i nazionali e la Juventus invec… -