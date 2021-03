Le morti invisibili dei lavoratori dei supermercati | due morti di Covid in due giorni a Roma | dimenticati dal piano vaccini ma sempre più a rischio contagio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Le ‘‘. Ultimamente vengono chiamati così quei decessi causati daldove tutti e nessuno sono responsabili e di cui pochi si accorgono. Decessi silenziosi perché non sbandierati sulle prime pagine dei giornali, decessiche danno voce a categorie dipreoccupati. Dal giorno in cui il Lazio è entrato in zona arancione sono morte due persone, entrambidel commercio. Riccardo D., era un commesso del Carrefour Expresse in via Po, è deceduto il 29 marzo a causa. Rudy R. era il direttore del Todys in viale Marconi, morto anche lui per Coronavirus. Leggi anche:, bella iniziativa per chi è in difficoltà: ‘Ho un supermercato, mi sento privilegiato e voglio aiutare chi è meno ...