La strada per l'Ue non è la sovranità, ma la funzionalità (di G. Barbieri) (Di mercoledì 31 marzo 2021) (di Giovanni Barbieri, membro del Comitato Scientifico del Cranec, Università Cattolica del Sacro Cuore) Nel corso degli ultimi mesi, da quando il continente europeo ha conosciuto la virulenza della pandemia e ne ha sperimento gli effetti negativi e penalizzanti, è molte volte echeggiato il termine sovranità. Sono state le Istituzioni Europee, in modo indiretto attraverso #NextGeneration EU, a portare il tema della sovranità europea all’attenzione del dibattito pubblico, così come singoli esponenti politici come Macron e Merkel, che a maggio 2020 hanno anche prodotto un documento congiunto sul tema. Il rilancio del tema della sovranità europea è stato stimolato ovviamente dalle difficoltà con cui l’Ue si è dovuta misurare in questi mesi, colta totalmente impreparata su molti fronti, in primis quello sanitario e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) (di Giovanni, membro del Comitato Scientifico del Cranec, Università Cattolica del Sacro Cuore) Nel corso degli ultimi mesi, da quando il continente europeo ha conosciuto la virulenza della pandemia e ne ha sperimento gli effetti negativi e penalizzanti, è molte volte echeggiato il termine. Sono state le Istituzioni Europee, in modo indiretto attraverso #NextGeneration EU, a portare il tema dellaeuropea all’attenzione del dibattito pubblico, così come singoli esponenti politici come Macron e Merkel, che a maggio 2020 hanno anche prodotto un documento congiunto sul tema. Il rilancio del tema dellaeuropea è stato stimolato ovviamente dalle difficoltà con cui l’Ue si è dovuta misurare in questi mesi, colta totalmente impreparata su molti fronti, in primis quello sanitario e ...

