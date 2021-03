La sindaca di Parigi chiede la chiusura delle scuole | ormai la fascia d' età 15 - 19 anni è la più colpita

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Anne Hidalgo,di, ha detto a Bfm Tv che 'circa 20.000 studenti' oggi 'non sono in classe o perché sono malati o perché le loro classi sono chiuse'. Ladiha infatti ...

Anne Hidalgo,di, ha detto a Bfm Tv che 'circa 20.000 studenti' oggi 'non sono in classe o perché sono malati o perché le loro classi sono chiuse'. Ladiha infatti chiesto stamattina ...In un video un uomo colpisce una donna in strada a Manhattan Ladi, Anne Hidalgo , chiede infatti la chiusura degli istituti , sottolineando in un'intervista a Bfmtv che 'la ...Il tasso di incidenza del Covid fra i ragazzi di 15-19 anni è di 850 per 100.000 abitanti a Parigi. Secondo Anne Hidalgo la situazione è gravissima ...La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, chiede di chiudere le scuole. Mercoledì mattina, ospite di Bfmtv-Rmc, ha dichiarato che "la situazione è molto grave".