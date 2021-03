Jannik Sinner strepitoso: prima semifinale in un Masters 1000 (Di mercoledì 31 marzo 2021) A Miami Jannik Sinner sconfigge anche Bublik e conquista la prima semifinale della sua carriera in un Masters 1000. Il kazako battuto in due set Non si ferma più Jannik Sinner a Miami: l’ultimo italiano rimasto nel tabellone del Masters 1000 entra tra i primi 4 del torneo. Nel match dei quarti di finale, l’azzurro batte in due set il kazako Bublik. Un inizio un po’ faticoso per l’altoatesino che soffre i colpi a sorpresa dell’avversario e va subito sotto di un break. Ma nel momento di maggiore sforzo, tira fuori gli attributi e si riprende il game di svantaggio, portando il set al tiebreak. Anche qui Sinner va in difficoltà iniziale, andando sotto 1-4 ma è autore di una grande rimonta, ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021) A Miamisconfigge anche Bublik e conquista ladella sua carriera in un. Il kazako battuto in due set Non si ferma piùa Miami: l’ultimo italiano rimasto nel tabellone delentra tra i primi 4 del torneo. Nel match dei quarti di finale, l’azzurro batte in due set il kazako Bublik. Un inizio un po’ faticoso per l’altoatesino che soffre i colpi a sorpresa dell’avversario e va subito sotto di un break. Ma nel momento di maggiore sforzo, tira fuori gli attributi e si riprende il game di svantaggio, portando il set al tiebreak. Anche quiva in difficoltà iniziale, andando sotto 1-4 ma è autore di una grande rimonta, ...

WeAreTennisITA : Un’altra cilindrata ?? ??? Gioca bene Ruusuvuori ma Sinner ha più cavalli nel motore: da fondo campo è irresistibile… - WeAreTennisITA : SINNER DA RECORD ?? Jannik recupera il primo set da 3 a 5 e il secondo da 1 a 3 aspettando con pazienza che l'estro… - SuperTennisTv : ?? STREPITOSO Jannik! ?? Prima semifinale in carriera in un Masters 1000! Sinner vs Bublik domani su… - ERivetta : RT @Santas_Official: Bublik si complimenta sorridendo e scherzando con Jannik #Sinner dopo il 7-6 6-4: 'You are not human!' Che bello che… - ABH0106 : RT @DarioPuppo: “Non sei umano!” Quando persino uno sciroccato ma dai grandi colpi come Bublik dice una cosa simile a fine partita, c’è poc… -