Idroscalo vietato a Pasqua | niente picnic e grigliate | pericolo assembramenti

__EthelByrond__ : @Hellbrus1 LEI LO SA CHE È VIETATO SPOSTARSI dalle regioni, se non per VALIDI motivi? Comunque anche a Milano abbiamo l’idroscalo, eh! -

Proprio per scongiurare possibili assembramenti è di ieri la decisione della Città metropolitana di Milano di chiudere il Parcoper il 3, 4 e 5 aprile prossimi. Resteranno quindi sprangati ...Gli spostamenti a Pasqua e Pasquetta L', infatti, sarà chiuso proprio per il fine ... Ancoralo sport di contatto e quello svolto presso palestre e centri sportivi. L'attività sportiva ...AstraZeneca diventa Vaxzevria, cambia nome e bugiardino - LA MODIFICA. In primo piano coloro che hanno saltato il primo appuntamento di AstraZeneca a causa dello stop and go. A questo si aggiunge anch ...Pasqua di restrizioni causa Covid, anche l’Idroscalo è diventato off limits a picnic e grigliate. Dopo il divieto di “espatrio” in molte regioni del Sud, tanti milanesi e lombardi che hanno seconda ...