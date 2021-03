Gf Vip 5, Giulia Salemi conduttrice di un programma per Mediaset: ecco quale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Giulia Salemi ha sempre sognato di diventare una conduttrice e ora Mediaset gliene sta dando l’occasione. Dopo aver partecipato per ben due volte al Gf Vip, la showgirl persiana è oggi pronta a condurre un programma tutto suo. Già nel 2020, Giulia era stata al timone di un programma, Adoro. Si trattava di uno spazio web sulla piattaforma online di Mediaset, ossia Mediaset Play, la cui messa in onda avveniva subito prima de La Pupa e il Secchione e viceversa. In quell’occasione, la Salemi aveva scelto come sua spalla destra l’amico Tommaso Zorzi. Oggi, tra i due ci sono molte frizioni e poche possibilità di tornare ad una serena amicizia, dopo gli accesi litigi avuti nella Casa del Gf Vip 5. La Salemi, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha sempre sognato di diventare unae oragliene sta dando l’occasione. Dopo aver partecipato per ben due volte al Gf Vip, la showgirl persiana è oggi pronta a condurre untutto suo. Già nel 2020,era stata al timone di un, Adoro. Si trattava di uno spazio web sulla piattaforma online di, ossiaPlay, la cui messa in onda avveniva subito prima de La Pupa e il Secchione e viceversa. In quell’occasione, laaveva scelto come sua spalla destra l’amico Tommaso Zorzi. Oggi, tra i due ci sono molte frizioni e poche possibilità di tornare ad una serena amicizia, dopo gli accesi litigi avuti nella Casa del Gf Vip 5. La, ...

