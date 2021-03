Fleet&Business Digital Event - La mobilità del futuro tra svolta elettrica e telematica (Di mercoledì 31 marzo 2021) Se Le flotte ai tempi del Covid era stato il titolo dell'ultimo incontro, il Fleet&Business Digital Event che si è svolto il 31 marzo, ancora per forza di cosa online, vista la zona rossa in cui ci troviamo, vede la fine del tunnel causato dai vari lockdown e si interroga sul futuro della mobilità e delle flotte aziendali, di fronte alla svolta elettrica e alle nuove abitudini ormai metabolizzate. Siamo alle soglie di una nuova normalità, ha esordito Gian Luca Pellegrini, direttore di Quattroruote e Fleet&Business. Molte cose sono diverse, abbiamo riscoperto la quotidianità, nuovi luoghi di lavoro, con il virtuale, ma quale sarà il ruolo dell'auto? La pandemia ha accelerato processi già in atto, come si vede dall'aggregazione tra le Case, Stellantis il caso più recente, mentre ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 marzo 2021) Se Le flotte ai tempi del Covid era stato il titolo dell'ultimo incontro, il Fleet&Businessche si è svolto il 31 marzo, ancora per forza di cosa online, vista la zona rossa in cui ci troviamo, vede la fine del tunnel causato dai vari lockdown e si interroga suldellae delle flotte aziendali, di fronte allae alle nuove abitudini ormai metabolizzate. Siamo alle soglie di una nuova normalità, ha esordito Gian Luca Pellegrini, direttore di Quattroruote e Fleet&Business. Molte cose sono diverse, abbiamo riscoperto la quotidianità, nuovi luoghi di lavoro, con il virtuale, ma quale sarà il ruolo dell'auto? La pandemia ha accelerato processi già in atto, come si vede dall'aggregazione tra le Case, Stellantis il caso più recente, mentre ...

Advertising

malvaverbasco3 : @AnnaMarchetto3 Posso mettere lo scritto nel mio fleet? è stupendo.... grazie ?? - arthurhogws : e poi metto altro sui fleet - AlexRosso87 : @theprinces70 Alert! ?????? Oggi in fleet minne e anche una maliziosa fettina di culo. ???? - A_blondeDreamer : @DonFabrizioC “Uh sapessi qnt a me.. e nn solo poi ci sn quelli che vedono sempre i tuoi fleet ma nn mettono mai li… - Giulia2323 : @Sabry09439578 Sto cazzo di fleet o come cazzo si chiamano,fatti apposta per fargli venire in dm..... -

Ultime Notizie dalla rete : Fleet&ampBusiness Digital La pandemia cambia il welfare aziendale: cresce la contrattazione sindacale sulle misure da adottare I principali risultati A fornire un quadro di come sta evolvendo il settore è l' Osservatorio Welfare di Edenred , multinazionale che si occupa di employee benefit , di fleet and mobility solution e ...

Avianca appoints CellPoint Digital for ambitious payment orchestration project With a fleet of 158 aircraft, Avianca serves 76 destinations in 27 countries within the Americas and Europe. Avianca transported 30 million passengers in 2019 and achieved US$4.6 billion revenues. ...

Scopri il numero di aprile di Fleet Magazine [VIDEO] Fleet Magazine Auto usate d’importazione: truffe, evasione dell’Iva e guai per l’acquirente L’evasione dell’Iva sulle auto usate d’importazione genera ogni anno un buco nelle casse dell’erario di diverse centinaia di milioni di euro. Non solo: la truffa, messa in atto da venditori disonesti ...

CartissimaQ8 si rilancia con nuovo portale e app per le flotte “CartissimaWeb rinasce come piattaforma evoluta per rispondere in maniera funzionale alle numerose situazioni e alle possibili criticità che un fleet manager fronteggia ogni giorno. Ma va oltre: ...

I principali risultati A fornire un quadro di come sta evolvendo il settore è l' Osservatorio Welfare di Edenred , multinazionale che si occupa di employee benefit , diand mobility solution e ...With aof 158 aircraft, Avianca serves 76 destinations in 27 countries within the Americas and Europe. Avianca transported 30 million passengers in 2019 and achieved US$4.6 billion revenues. ...L’evasione dell’Iva sulle auto usate d’importazione genera ogni anno un buco nelle casse dell’erario di diverse centinaia di milioni di euro. Non solo: la truffa, messa in atto da venditori disonesti ...“CartissimaWeb rinasce come piattaforma evoluta per rispondere in maniera funzionale alle numerose situazioni e alle possibili criticità che un fleet manager fronteggia ogni giorno. Ma va oltre: ...