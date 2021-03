Enti locali, Castelli: 463 milioni a Comuni e Province (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – “Nell’ultima riunione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stati raggiunte le intese necessarie sui criteri di riparto di alcune risorse stanziate con gli ultimi provvedimEnti che vanno, tra l’altro, a compensare i ridotti introiti che gli Enti locali stanno registrando a causa dell’emergenza pandemica. Sblocchiamo così molte risorse che, purtroppo, erano rimaste ferme a causa della crisi di Governo”. Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli che ha aggiunto: “in questi giorni, infatti, sono in firma i Decreti interministeriali che, per il solo 2021, destinano oltre 463 milioni di euro. Sul totale, 220 milioni andranno ai Comuni (200) e Città Metropolitane e Province (20), come ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – “Nell’ultima riunione della Conferenza Stato-Città ed autonomie, sono stati raggiunte le intese necessarie sui criteri di riparto di alcune risorse stanziate con gli ultimi provvedimche vanno, tra l’altro, a compensare i ridotti introiti che glistanno registrando a causa dell’emergenza pandemica. Sblocchiamo così molte risorse che, purtroppo, erano rimaste ferme a causa della crisi di Governo”. Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laurache ha aggiunto: “in questi giorni, infatti, sono in firma i Decreti interministeriali che, per il solo 2021, destinano oltre 463di euro. Sul totale, 220andranno ai(200) e Città Metropolitane e(20), come ...

