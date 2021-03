Denise Pipitone è in Russia? 'Chi l'ha visto' torna sul caso. La mamma: "Aspetto Dna" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Potrebbe essere Denise Pipitone la ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa, raccontando di essere stata rapita quando era piccola? A parlarne sarà Federica Sciarelli durante la nuova puntata di Chi l’ha visto? che, in onda stasera su Rai Tre, mostrerà il messaggio della giovane e tornerà sul caso della bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia. “Sarebbe troppo bello, un regalo enorme”, dice Sciarelli interpellata dall’ANSA. “Vi racconto com’è andata. La segnalazione è nata quasi per caso, da una nostra telespettatrice che ha riferito che a Mosca c’è una giovane donna che ha la stessa età di Denise e che somiglia moltissimo a Piera Maggio, la mamma della piccola scomparsa 17 anni fa. Forse è una suggestione dovuta alla somiglianza, ma la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Potrebbe esserela ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa, raccontando di essere stata rapita quando era piccola? A parlarne sarà Federica Sciarelli durante la nuova puntata di Chi l’ha? che, in onda stasera su Rai Tre, mostrerà il messaggio della giovane e tornerà suldella bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, in Sicilia. “Sarebbe troppo bello, un regalo enorme”, dice Sciarelli interpellata dall’ANSA. “Vi racconto com’è andata. La segnalazione è nata quasi per, da una nostra telespettatrice che ha riferito che a Mosca c’è una giovane donna che ha la stessa età die che somiglia moltissimo a Piera Maggio, ladella piccola scomparsa 17 anni fa. Forse è una suggestione dovuta alla somiglianza, ma la ...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - nochusbetz : RT @opusmetricum: Tutti che 'il caso Denise Pipitone è il primo caso di cronaca che ricordo' deduco dunque che non solo i miei genitori han… - infoitinterno : Denise Pipitone | cosa dice la mamma della donna in Russia di “Chi l'ha visto?” -