Covid, sperimentazione con anticorpi monoclonali al via in Toscana (Di mercoledì 31 marzo 2021) Covid, al via la cura sperimentale con gli anticorpi monoclonali anche a Firenze: l'entusiasmo per i risultati da parte del sindaco Nardella Getty ImagesUna speranza contro il Covid sono gli anticorpi monoclonali. La scienza prova ad affidarsi a questa cura e la sperimentazione è partita anche in alcuni ospedali della Toscana. I risultati sono incoraggianti e la notizia è stata data in maniera entusiasmante dal primo cittadino di Firenze Dario Nardella. Giorni fa, ha detto via social il sindaco, aveva visitato una stabilimento di Latina dove era cominciata la produzione di anticorpi monoclonali. La cura è di Eli Lilly and Company, azienda che ha la sede europea vicino Firenze. Anche nel capoluogo e in ...

