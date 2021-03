Covid Sicilia, oggi boom contagi dopo dati falsi: ma c’è un errore (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) – E’ boom di nuovi contagi di Coronavirus in Sicilia nel bollettino di oggi, 31 marzo. Ma, dopo la mancata comunicazione dei dati di ieri seguita all’inchiesta della procura di Trapani sui dati falsi diffusi dall’assessorato regionale alla Salute, la regione ha corretto i numeri inizialmente comunicati al ministero della Salute: non 2.904 casi in 24 ore, bensì 1.673 sempre in due giorni. “Purtroppo c’è stato un errore nel computo dei dati connesso alla conseguente rimodulazione dello staff dopo quanto accaduto ieri (l’inchiesta sui dati falsi che ha portato all’arresto della dirigente del Dasoe Maria Letizia Di Liberti e ad un avviso di garanzia per ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) – E’di nuovidi Coronavirus innel bollettino di, 31 marzo. Ma,la mancata comunicazione deidi ieri seguita all’inchiesta della procura di Trapani suidiffusi dall’assessorato regionale alla Salute, la regione ha corretto i numeri inizialmente comunicati al ministero della Salute: non 2.904 casi in 24 ore, bensì 1.673 sempre in due giorni. “Purtroppo c’è stato unnel computo deiconnesso alla conseguente rimodulazione dello staffquanto accaduto ieri (l’inchiesta suiche ha portato all’arresto della dirigente del Dasoe Maria Letizia Di Liberti e ad un avviso di garanzia per ...

