CorSport | Ospina salterà il Crotone e forse anche la Juventus

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il Napoli deve fare i conti con gli infortuni die Demme. Entrambi, scrive il Corriere dello Sport, salteranno il. Il portiere è inper la sfida contro la. “ha rimediato l’infrazione del quarto dito della mano sinistra, cioè di un imprescindibile attrezzo del mestiere, mentre Demme ha accusato un’infiammazione al tendine tibiale posteriore della gamba sinistra. In sintesi, il portiereile prima della Juve sosterrà un provino per capire se potrà considerarsi recuperato, mentre il collega riposerà sabato ma per Torino dovrebbe recuperare e dunque giocare”. L'articolo ilNapolista.

Le scelte di formazione. Il serbo sarà in coppia con Koulibaly.in porta, con Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra Partirà dalla panchina Kostas Manolas, l'ex di Roma - Napoli . Il greco è recuperato dall'infortunio ed è tornato tra i convocati ma Gattuso ...Per il greco, scrive il Corriere dello Sport, Per quanto riguarda gli altri tasselli della formazione, in porta dovrebbe esserci di nuovo. Mentre sulle fasce, dal lato opposto a quello di ...CorSport: Roma-Napoli, tocca a Maksimovic. Manolas parte dalla panchina. Il serbo sarà in coppia con Koulibaly ...I due probabilmente davanti ad un Ospina che ha nuovamente scalzato Meret, con le corsie bloccate ad appannaggio di Hysaj, di ritorno sulla destra (per la squalifica toccata a Di Lorenzo) e Mario Rui, ...