Consigliò a un disabile come aggirare le restrizioni: va a processo il sindaco di Merate (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lecco, 31 mar – Dovrà vedersela coi giudici Massimo Panzeri, il sindaco di Merate finito nella bufera per aver consigliato a un disabile in difficoltà come aggirare una norma restrittiva anti Covid negli ultimi giorni del primo lockdown. Il primo cittadino, esponente della Lega e a capo della coalizione di centrodestra, è stato infatti rinviato a giudizio e ora rischia da sei mesi fino a cinque anni di carcere. È accusato di istigazione alla violazione di una legge di ordine pubblico, aggravata dalla sua funzione di sindaco. Il sindaco di Merate rinviato a giudizio «Sono convinto di poter dimostrare che non c’è stata da parte mia alcuna istigazione a eludere le norme. Volevo solo aiutare i cittadini a comprendere le novità contenute nell’ennesimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lecco, 31 mar – Dovrà vedersela coi giudici Massimo Panzeri, ildifinito nella bufera per aver consigliato a unin difficoltàuna norma restrittiva anti Covid negli ultimi giorni del primo lockdown. Il primo cittadino, esponente della Lega e a capo della coalizione di centrodestra, è stato infatti rinviato a giudizio e ora rischia da sei mesi fino a cinque anni di carcere. È accusato di istigazione alla violazione di una legge di ordine pubblico, aggravata dalla sua funzione di. Ildirinviato a giudizio «Sono convinto di poter dimostrare che non c’è stata da parte mia alcuna istigazione a eludere le norme. Volevo solo aiutare i cittadini a comprendere le novità contenute nell’ennesimo ...

Consigliò come 'aggirare' la quarantena: il sindaco di Merate andrà a processo Non solo, ma a un disabile, impossibilitato a effettuare una camminata, che gli chiedeva se poteva fare un giro in macchina ha risposto: "Non è opportuno, ma se la fermano dica piuttosto che sta ..."

