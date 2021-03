Concorsi pubblici 2021, sblocco dei bandi: pubblicate le regole (Di mercoledì 31 marzo 2021) Concorsi pubblici 2021: i Concorsi sono fermi ormai da parecchi mesi a causa della pandemia, ma è tempo di tornare a un minimo di normalità. Ad annunciarlo è stato il ministro della PA, Renato Brunetta, in un suo intervento al Cnel: “il Comitato tecnico scientifico, dopo un utile e attento processo di confronto sulla base Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021): isono fermi ormai da parecchi mesi a causa della pandemia, ma è tempo di tornare a un minimo di normalità. Ad annunciarlo è stato il ministro della PA, Renato Brunetta, in un suo intervento al Cnel: “il Comitato tecnico scientifico, dopo un utile e attento processo di confronto sulla base

SecchiElias : #RT @notiziae: Decreto Legge, oggi il varo in CDM, nella bozza: Nessuna #zona #gialla almeno fino al 30/4 Obbligo… - pirata_21 : Dal 3 maggio tornano i concorsi pubblici in presenza. Stava diventando un inferno truccarli online. #decreto #Pasqua - fanpage : Ultim'ora Si torna ai concorsi in presenza. - notiziae : Decreto Legge, oggi il varo in CDM, nella bozza: Nessuna #zona #gialla almeno fino al 30/4 Obbligo di vaccinazion… - Radio1Rai : ??#Cdm Bozza dl Covid: - concorsi pubblici in presenza dal 3 maggio, rispettando linee guida Cts - sanitari no vax… -