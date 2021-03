Cinque giorni isolati e poi tampone: la lista dei Paesi con obbligo (Di mercoledì 31 marzo 2021) Valentina Dardari Ecco la stretta per i viaggi fino al 6 aprile. La misura è arrivata dopo le tante proteste degli operatori per il via libera ai viaggi all’estero quando quelli in Italia sono vietati La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza con le norme per le vacanze di Pasqua, è arrivata dopo le tante polemiche che il via libera del governo ai viaggi all’estero, quando quelli in Italia sono invece vietati, aveva generato negli operatori del settore, albergatori compresi. Tutti coloro che entreranno in Italia provenienti da un altro paese dell’Unione europea dovranno effettuare un tampone e porsi in quarantena fiduciaria per 5 giorni. La norma entra in vigore oggi e sarà valida fino al 6 aprile e riguarderà anche gli stranieri che vorranno venire in Italia per le festività pasquali. La regola è stata ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Valentina Dardari Ecco la stretta per i viaggi fino al 6 aprile. La misura è arrivata dopo le tante proteste degli operatori per il via libera ai viaggi all’estero quando quelli in Italia sono vietati La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza con le norme per le vacanze di Pasqua, è arrivata dopo le tante polemiche che il via libera del governo ai viaggi all’estero, quando quelli in Italia sono invece vietati, aveva generato negli operatori del settore, albergatori compresi. Tutti coloro che entreranno in Italia provenienti da un altro paese dell’Unione europea dovranno effettuare une porsi in quarantena fiduciaria per 5. La norma entra in vigore oggi e sarà valida fino al 6 aprile e riguarderà anche gli stranieri che vorranno venire in Italia per le festività pasquali. La regola è stata ...

